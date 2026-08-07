Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas

850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.

850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 300
Ilgis (mm) 840
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Rankena pasukamas
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
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