Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm

Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (mm) 600
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Suderinami įrenginiai