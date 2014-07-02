Išpurškimo ietis maisto pramonei, 1050 mm, pasukamas
1050 mm pasukama purškimo ietis, skirta naudojimui maisto pramonėje. Visos dalys, kurios liečiasi su vandeniu, yra nekenksmingos maisto produktams.
1050 mm pasukama purškimo ietis, skirta naudojimui maisto pramonėje. Visos dalys, kurios liečiasi su vandeniu, yra nekenksmingos maisto produktams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maksimalus darbinis slėgis (bar)
|300
|Ilgis (mm)
|1050
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Rankena
|pasukamas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1