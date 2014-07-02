Išpurškimo ietis maisto pramonei, 1050 mm, pasukamas

1050 mm pasukama purškimo ietis, skirta naudojimui maisto pramonėje. Visos dalys, kurios liečiasi su vandeniu, yra nekenksmingos maisto produktams.

1050 mm pasukama purškimo ietis, skirta naudojimui maisto pramonėje. Visos dalys, kurios liečiasi su vandeniu, yra nekenksmingos maisto produktams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 300
Ilgis (mm) 1050
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Rankena pasukamas
Svoris (su pakuote) (kg) 1