Įvairių paviršių volelis KFL 1, FCV 2, FCV 3
Įvairių paviršių volelis, skirtas švelniai valyti ir prižiūrėti visų rūšių grindis. Be pūkelių, sugeriantis ir atsparus dėvėjimui. Tinka KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams.
Skirtas „Kärcher“ KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams, užtikrina švelnų visų grindų valymą ir priežiūrą – net ir parketo. Šis aukštos kokybės volelis nepalieka pūkelių, puikiai sugeria ir yra itin atsparus dėvėjimuisi.
Savybės ir privalumai
100% aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
Ypatingai švarus
- Higieniškas darbas įvairiose taikymo srityse (sanitarinėje zonoje, virtuvėje, furnitūroje ir kt.)
- Kartu su „Kärcher“ grindų plovimo siurbliu naudojama dviejų talpų sistema patikimai pašalina net iki 99 % visų bakterijų nuo grindų – tai patvirtinta laboratoriniais tyrimais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|247 x 132 x 60
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Lakuotam parketui