Įvairių paviršių volelis KFL 1, FCV 2, FCV 3

Įvairių paviršių volelis, skirtas švelniai valyti ir prižiūrėti visų rūšių grindis. Be pūkelių, sugeriantis ir atsparus dėvėjimui. Tinka KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams.

Skirtas „Kärcher“ KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams, užtikrina švelnų visų grindų valymą ir priežiūrą – net ir parketo. Šis aukštos kokybės volelis nepalieka pūkelių, puikiai sugeria ir yra itin atsparus dėvėjimuisi.

Savybės ir privalumai
100% aukštos kokybės mikropluoštas
  • Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
Ypatingai švarus
  • Higieniškas darbas įvairiose taikymo srityse (sanitarinėje zonoje, virtuvėje, furnitūroje ir kt.)
  • Kartu su „Kärcher“ grindų plovimo siurbliu naudojama dviejų talpų sistema patikimai pašalina net iki 99 % visų bakterijų nuo grindų – tai patvirtinta laboratoriniais tyrimais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 247 x 132 x 60
Pritaikymo sritys
  • Kietosios grindų dangos
  • Lakuotam parketui