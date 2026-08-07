Jautrių grindų šluosčių rinkinys "EasyFix
Sensitive EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys su dviem aukštos kokybės minkštomis grindų valymo šluostėmis puikiai tinka švelniam jautrių, sandarių grindų valymui.
Jautrių grindų valymo šluosčių rinkinyje yra dvi šluostės, pagamintos iš labai minkšto pluošto, kuris perduoda mažiau drėgmės ir šilumos į grindis. Tai reiškia, kad net jautrias, sandarias grindis galima labai švelniai valyti garais. Dėl lipnios fiksacijos sistemos šluostes galima lengvai ir greitai pritvirtinti prie garų valytuvo EasyFix grindų antgalio: tiesiog prispauskite grindų valymo šluostę prie EasyFix grindų antgalio ir viskas. Dirbo metu šluostė tvirtai lieka savo vietoje - net kampus ir pakraščius išvalysite be didelio vargo. Po darbo panaudotą šluostę galima nuimti nuo EasyFix grindų antgalio be jokio sąlyčio su nešvarumais: tam tereikia paspausti prie šluostės pritvirtintą kojos liežuvėlį ir ištraukti grindų antgalį.
Savybės ir privalumai
Ypač švelniam valymuiLabai minkšti ir smulkūs plaušeliai padeda itin švelniai pašalinti nešvarumus ir kartu gerai surenka nešvarumus, taip užtikrinant kruopštų visų sandarių kietų paviršių valymą.
Lipnios fiksacijos sistemaGrindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant. Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostėsKeičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn. Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 115 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės