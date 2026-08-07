Jungties adapteris siurbliams (axial/radial), G1
„PerfectConnect“ jungties adapteris (ašinis / radialinis) sujungia Kärcher siurblius su vidiniu sriegiu G1 su kitų gamintojų vandens jungtimis ir priedais, taip pat su senesniais Kärcher priedais.
Jungties adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties su vidiniu sriegiu - tiek siurbimo, tiek slėgio pusėje. Idealiai tinka jungties sriegiams nuo G1 (33,3 mm) iki G1 (33,3 mm). Vienoje adapterio pusėje yra standartinis sriegis G1 su ašinio sandarinimo principu; kitoje pusėje yra standartinis G1 sriegis su radialinio sandarinimo principu. Radialinis BP priedų sandarinimo principas užtikrina ypač lengvą surinkimą ir labai patikimą sandarumą, kuris garantuoja nepriekaištingą siurblio darbą. Tokiu būdu kitų gamintojų priedai, taip pat senesni Kärcher priedai gali būti prijungiami prie Kärcher siurblių radialinio sandarinimo principu. Be to, radialinius sandarinimo priedus iš Kärcher „PerfectConnect“ serijos galima prijungti prie visų įprastų ašinių sandarinimo siurblių.
Savybės ir privalumai
Jungties adapteris
- Greitas vandens jungčių su vidiniu sriegiu sujungimas su siurbliu su vidiniu sriegiu.
Optimizuotas sujungimo sriegis
- Saugus adapterio sandarinimas be sandarinimo juostos ir pan.
Montavimas be įrankių
- Prijungimas nereikalauja papildomų įrankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|36 x 72 x 36
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.