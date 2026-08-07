Jungtis 1 1/4" (32 mm) įsiurbimo žarnoms
Jungtis leidžia prijungti (vakuumui atsparias) 1 1/4" siurbimo žarnas prie siurblio įsiurbimo pusėje. Įskaitant „PerfectConnect “sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.
Siurbimo žarnos, kurių PE vamzdžio skersmuo yra 1 1/4", gali būti pritvirtinamos (vakuumui atsparia jungtimi) prie siurblio įsiurbimo pusės naudojant jungiamąjį elementą. Tai reiškia, kad vandenį galima leisti iš alternatyvių vandens šaltinių, tokių kaip cisternų ar šulinių, ir panaudoti skalbimo mašinoms, vandens nuleidimui tualete ar sodo laistymui. G1 vidinio sriegio dėka galima naudoti prekyboje esančias įsiurbimo žarnas su G1 jungtimi. Lengvai montuojamas radialinis BP priedų „PerfectConnect“ sandarinimo principas užtikrina labai patikimą sandarumą ir darbą be rūpesčių.
Savybės ir privalumai
Jungiamasis elementas tiesiogiai įsiurbimo vamzdžiams (1 1/4")
- Įrankių nereikalaujantis siurblio prijungimas prie vamzdžių (1 1/4").
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|63 x 80 x 63
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.