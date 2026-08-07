Jungtis 1" (25 mm) įsiurbimo žarnoms
Siurbimo žarnos jungtis nesrieginių įsiurbimo vamzdynų siurbimo pusėje (suderinama su 1" PE vamzdžio skersmeniu). Įskaitant„ PerfectConnect“ sandarinimo principą.
Jungtį galima naudoti siurbliams (vakuumui atspari jungtis) siurbimo pusėje prijungiant prie srieginių 1" PE vamzdynų - idealiai tinka naudoti vandenį iš alternatyvių vandens šaltinių, tokių kaip cisternų ar šulinių, skalbimo mašinoms, vandens nuleidimui tualete ar sodo laistymui. Išorinį sriegį G1 galima naudoti prijungiant prekyboje esančius siurbimo komplektus, turinčius G1 sriegį. Radialinis BP priedų sandarinimo principas „PerfectConnect“ reiškia, kad juos galima sujungti išskirtinai lengvai ir jie užtikrina ypač patikimą sandarumą nepriekaištingam siurblių darbui.
Savybės ir privalumai
Jungiamasis elementas nesrieginiams 1" įsiurbimo vamzdžiams
- Įrankių nereikalaujantis siurblio prijungimas prie 1" vamzdžių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|54 x 72 x 54
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.