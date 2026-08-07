Jungtis M22 - slanki jungtis

M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai