Jungtis vandens pompoms Basic
Sujungimo rinkinys, skirtas sujungti vandens žarnas su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Šis rinkinys užtikrina nesudėtingą ir tobulą žarnos ir siurblio sujungimą.
Pagrindinis sujungimo rinkinys, skirtas sujungti 1/2" vandens žarnas (13 mm) su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais, su patogia "Click" sistema. Skirtas buitiniam naudojimui. Sujungimo rinkinys skirtas padidėjusiam vandens srautui ir tinka visiems aukščiau paminėtiems siurbliams su 1" jungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Su čiaupo adapteriu
- Greitam jungties prijungimui prie siurblio
Praktiška suspaudimo sistema
- Lengvesis siurblio sujungimas su žarna
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|79 x 42 x 42
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.