„K!Control“ savitarnos plovykloms, skirtas naudoti su išorine atsiskaitymo sistema
„K!Control“ leidžia pradėti plovimo programas per išorinę atsiskaitymo sistemą ir užtikrina paprastą savitarnos plovimo sistemų naudojimą.
„ K!Control“ išsiskiria moderniu dizainu ir paprastu valdymu. Jis skirtas naudoti su išorine atsiskaitymo sistema ir leidžia klientams patogiai pradėti plovimo programas. Valdymo skydelis su dideliu 7 colių ekranu ir sukamuoju valdikliu vizualiai bei intuityviai nukreipia klientą per kiekvieną plovimo programą, užtikrinant puikų plovimo rezultatą. Ekrane realiuoju laiku rodoma likusi trukmė ir kredito likutis, todėl klientas visada turi išsamią informaciją apie savo transporto priemonės plovimą. „K!Control“ papildomai gali būti komplektuojamas su stovu, kad įrenginys būtų gerai matomas ir lengvai pasiekiamas. Taip pat gali būti įrengtos apšviestos LED šoninės juostos.
Savybės ir privalumai
Valdymo skydelis su dideliu 7 colių ekranu ir sukamuoju valdikliu
- Išsami plovimo apžvalga.
- Realiuoju laiku rodoma likusi trukmė arba kredito likutis.
Papildomai pasirenkamas stovas
- Galima pastatyti gerai matomoje vietoje.
- Puikus matomumas ir lengvas pasiekiamumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|500 x 380 x 250
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Pritaikymo sritys
- Paleidimo ir atsiskaitymo sistema savitarnos plovykloms