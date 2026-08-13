„K!Control“ savitarnos plovykloms su banko kortelių terminalu
„K!Control“ – tai paleidimo ir atsiskaitymo sistema su integruotu banko kortelių terminalu, skirta bekontakčiam atsiskaitymui.
Dėl modernaus dizaino, intuityvaus valdymo ir įvairių atsiskaitymo galimybių „K!Control“ užtikrina patogų ir saugų plovimo programų paleidimo bei atsiskaitymo procesą savitarnos plovyklose. Įrenginyje integruotas banko kortelių terminalas, leidžiantis klientams už plovimo programas atsiskaityti bekontakčiu būdu. Valdymo skydelis su dideliu 7 colių ekranu ir sukamuoju valdikliu vizualiai bei intuityviai nukreipia klientą per kiekvieną plovimo programą. Ekrane realiuoju laiku rodoma likusi trukmė ir kredito likutis, todėl klientas visada turi aiškią informaciją. „K!Control“ papildomai gali būti komplektuojamas su stovu, kad įrenginys būtų gerai matomas ir lengvai pasiekiamas. Taip pat gali būti įrengtos apšviestos LED šoninės juostos.
Savybės ir privalumai
Valdymo skydelis su dideliu 7 colių ekranu ir sukamuoju valdikliu
- Išsami plovimo apžvalga.
- Realiuoju laiku rodoma likusi trukmė arba kredito likutis.
Banko kortelių terminalas
- Paprastas bekontaktis atsiskaitymas plovimo vietoje.
Papildomai pasirenkamas stovas
- Galima pastatyti gerai matomoje vietoje.
- Puikus matomumas ir lengvas pasiekiamumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|500 x 380 x 280
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Pritaikymo sritys
- Paleidimo ir atsiskaitymo sistema savitarnos plovykloms