„K!Control“ savitarnos plovykloms su elektroniniu monetų priėmikliu
„K!Control“ – tai paleidimo ir atsiskaitymo sistema su monetų priėmikliu, leidžianti patogiai pradėti plovimo programas naudojant monetas.
„ K!Control“ išsiskiria moderniu dizainu ir paprastu valdymu. Įrenginyje įdiegtas elektroninis monetų priėmiklis, leidžiantis klientams patogiai pradėti plovimo programas naudojant monetas. Valdymo skydelis su dideliu 7 colių ekranu ir sukamuoju valdikliu vizualiai ir intuityviai nukreipia klientą per kiekvieną plovimo programą, užtikrinant puikų plovimo rezultatą. Ekrane realiuoju laiku taip pat rodoma likusi trukmė ir kredito likutis, todėl klientas visada turi aiškią informaciją apie savo transporto priemonės plovimą. „K!Control“ papildomai gali būti komplektuojamas su stovu, kad įrenginys būtų aiškiai matomas ir lengvai pasiekiamas. Taip pat gali būti įrengtos apšviestos LED šoninės juostos.
Savybės ir privalumai
Valdymo skydelis su dideliu 7 colių ekranu ir sukamuoju valdikliu
- Išsami plovimo apžvalga.
- Realiuoju laiku rodoma likusi trukmė arba kredito likutis.
Elektroninis monetų priėmimo įtaisas
- Patogus atsiskaitymas plovimo vietoje.
- Atsiskaitymas monetomis arba žetonais.
- Daugialypė monetų patikra, skirta sumažinti padirbtų monetų įmetimo riziką.
Papildomai pasirenkamas stovas
- Galima pastatyti gerai matomoje vietoje.
- Puikus matomumas ir lengvas pasiekiamumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|500 x 380 x 250
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Pritaikymo sritys
- Paleidimo ir atsiskaitymo sistema savitarnos plovykloms