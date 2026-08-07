Kalkių šalinimo kasetė maža
SC 1 stacionaraus garų valytuvo SC 1 kalkių šalinimo kasetė. Tiesiog įdėkite ją į švaraus vandens talpą - ir viskas. Efektyviai ir greitai pašalina kalkes.
Įdėkite kasetę, pašalinkite kalkes. Kalkių šalinimo kasetė užtikrina automatinį ir nuolatinį kalkių šalinimą. Garų valytuvo technologija patikimai apsaugoma nuo kalkių susidarymo ir taip pailginamas prietaiso tarnavimo laikas. Kasetę rekomenduojama keisti po 4 mėnesių arba iš viso sunaudojus 15 litrų vandens. Kasetė išmetama į buitines atliekas.
Savybės ir privalumai
Prietaisas yra apsaugotas nuo kalkėjimo naudojant specialią technologiją.
- Garų valytuvo technologija užtikrina ilgalaikį jo veikimą.
Paprastas ir greitas kasetės pakeitimas
- Pakeiskite kasetę ir pradėkite garinimą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|74 x 54 x 36
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kärcher garų valytuvų nukalkintojas