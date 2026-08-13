Kampinio purkštuko prailgintuvas, 100 mm.
100 mm ilgio L2P serijos kampinių purkštukų prailgintuvas. Galima sujungti kelis šiuos prailgintuvus.
100 mm ilgio L2P serijos kampinių purkštukų prailgintuvas. Jis pagamintas iš gryno plastiko, kad būtų apsaugotas valomas paviršius. Tačiau sriegiai turi metalinius įdėklus patvarumui. Galima sujungti kelis šiuos prailgintuvus.
Savybės ir privalumai
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Antgalis pagamintas iš plastiko
- Jei antgalis atsitiktinai paliestų paviršių, išvengiama jautrių paviršių pažeidimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|118 x 20 x 20
Pritaikymo sritys
- Skirtas gamybos įrangai, pavyzdžiui, liejimo įrankiams, konvejerių sistemoms, krovimo sistemoms ir kt., valyti.
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams