Kampinis purkštukas, 3 mm, 30°
Kampinis purkštukas, 3 mm: šis plastikinis antgalis nukreipia srovę 30° kampu. Idealus sudėtingoms konstrukcijoms, tokioms kaip įdubimai, ir labai pasvirusioms vietoms valyti.
3 mm kampinis antgalis puikiai tinka sudėtingoms konstrukcijoms, pavyzdžiui, įlenkimams, ir stipriai pasvirusiems plotams valyti. Jis nukreipia srovę 30 laipsnių kampu. Šis visiškai plastikinis purkštukas yra pagamintas naudojant naujovišką 3D spausdinimo būdą. Tai užtikrina geriausią įmanomą valymo efektyvumą, nes nereikia atsižvelgti į tradicinių gamybos būdų apribojimus. Antgalis turi greito keitimo sistemą ir gali būti lengvai prailginamas. Tam naudojami atskirai parduodami kampinių antgalių prailgintuvai.
Savybės ir privalumai
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Antgalis pagamintas iš plastiko
- Jei antgalis atsitiktinai paliestų paviršių, išvengiama jautrių paviršių pažeidimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 46 x 22
Pritaikymo sritys
- Skirtas gamybos įrangai, pavyzdžiui, liejimo įrankiams, konvejerių sistemoms, krovimo sistemoms ir kt., valyti.
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams