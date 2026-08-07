Kasetinis filtras VC5
Ilgalaikis VC 5 filtras patikimai filtruoja smulkias dulkes. Filtro dėžutėje esantį filtrą galima lengvai išimti ir išvalyti.
Ilgalaikis VC 5 filtras patikimai filtruoja smulkias dulkes. Filtras įstatomas į filtro dėžutę, kurią galima patogiai išimti, o filtrą lengvai pakeisti. Jei reikia, atsargiai stuktelėkite, kad dulkės atšoktų ir galėtumėte lengvai išvalyti filtrą.
Savybės ir privalumai
Tinka kompaktiškam Karcher dulkių siurbliui VC 5
Patikimai filtruoja smulkias dulkes
Filtro dėžutėje esantį filtra lengva išimti
Lengva išvalyti rankomis, švelniai nukratant dulkes
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|98 x 94 x 93
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui