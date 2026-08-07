Keičiamas akumuliatorius WV 5 ir WVP langų valytuvams
Valymas be sustojimų: keičiamas akumuliatorius langų valytuvams WV 5 ir WVP padės tai įgyvendinti.
Dėka keičiamo akumuliatoriaus, jūs galite naudoti langų valytuvus WV 5 ir WVP be sustojimų ir nepertraukiant darbo. Tiesiog išimkite išsikrovusį akumuliatorių vienu spustelėjimu ir lengvai įdėkite naują. Galite toliau tęsti darbus...
Savybės ir privalumai
Nesibaigiančiam valymui
Nepertraukiamas valymas
Lengvas ir greitas akumuliatoriaus pakeitimas vienu spragtelėjimu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Spalva
|pilka
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|57 x 81 x 28