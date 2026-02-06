Keičiamas priedas car & bike skirtas WB 120 ir WB 100
Puikiai tinka automobiliams ir motociklams valyti: keičiamas mikropluošto plovimo priedas „Car & Bike“ skirtas besisukančiam plovimo šepečiui.
Naujoviškas plovimo priedas, pagamintas iš minkšto mikropluošto, tvirtinamas prie šepečio disko su užsegimu kablys ir kilpa. Galima skalbti atskirai skalbimo mašinoje iki 60 ° C. Keičiamas priedas „Car & Bike“, skirtas besisukančiam plovimo šepečiui WB 120 skirtas ypač švelniam automobilių ir motociklų valymui. Priedas gali būti naudojamas su ankstesniu modeliu - šepečiu WB 100.
Savybės ir privalumai
Inovatyvus mikropluošto tvirtinimas su lipnios fiksacijos sistema
- Pirmasis keičiamas ir plaunamas medžiaginis priedas besisukančiam aukšto slėgio įrenginio šepetėliui.
Itin švelnus valymas
- Puikiai tinka jautrių dažytų paviršių valymui.
Nuimama ir plaunama
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Papildomi priedai
- Daugiau universalumo sukamam plovimo šepetėliui.
Suderinamumas
- Gali būti naudojamas su WB 120 besisukančiu plovimo šepetėliu ir ankstesniu modeliu, WB 100 šepetėliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|75% poliesteris, 25% poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai