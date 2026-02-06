Keičiamas priedas car & bike skirtas WB 120 ir WB 100

Puikiai tinka automobiliams ir motociklams valyti: keičiamas mikropluošto plovimo priedas „Car & Bike“ skirtas besisukančiam plovimo šepečiui.

Naujoviškas plovimo priedas, pagamintas iš minkšto mikropluošto, tvirtinamas prie šepečio disko su užsegimu kablys ir kilpa. Galima skalbti atskirai skalbimo mašinoje iki 60 ° C. Keičiamas priedas „Car & Bike“, skirtas besisukančiam plovimo šepečiui WB 120 skirtas ypač švelniam automobilių ir motociklų valymui. Priedas gali būti naudojamas su ankstesniu modeliu - šepečiu WB 100.

Savybės ir privalumai
Inovatyvus mikropluošto tvirtinimas su lipnios fiksacijos sistema
  • Pirmasis keičiamas ir plaunamas medžiaginis priedas besisukančiam aukšto slėgio įrenginio šepetėliui.
Itin švelnus valymas
  • Puikiai tinka jautrių dažytų paviršių valymui.
Nuimama ir plaunama
  • Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Papildomi priedai
  • Daugiau universalumo sukamam plovimo šepetėliui.
Suderinamumas
  • Gali būti naudojamas su WB 120 besisukančiu plovimo šepetėliu ir ankstesniu modeliu, WB 100 šepetėliu.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tekstilės pluoštas 75% poliesteris, 25% poliamidas
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai