Keičiamas priedas car & bike skirtas WB 130
Kokybiškas automobilių ir motociklų valymas: keičiamas Car & Bike mikropluošto priedas skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.
Naujoviškas plovimo šepečio antgalis, pagamintas iš minkšto mikropluošto, yra pritvirtinamas prie šepečio disko kabliuku pagalba ir gali būti skalbiamas atskirai skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje. Keičiamas Car & Bike priedas WB 130 skirtas besisukančiam plovimo šepečiui ypač tinka švelniam automobilių ir motociklų valymui.
Savybės ir privalumai
Inovatyvus mikropluošto tvirtinimas su lipnios fiksacijos sistema
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
- Priedas paruoštas naudoti greitai ir neįdedant pastangų.
Itin švelnus valymas
- Puikiai tinka jautrių dažytų paviršių valymui.
Papildomi priedai
- Daugiau universalumo, skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|75% poliesteris, 25% poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|119 x 119 x 52
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai