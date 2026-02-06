Keičiamas priedas Home & Garden skirtas WB 120 ir WB 100
Kruopščiam atsparių paviršių aplink namus valymui: keičiami plovimo šepečiai skirti Home & Garden besisukančiam plovimo šepečiui.
Juodi šereliai iš priedo Home & Garden yra kietesni nei permatomi universaliojo priedo „Universal“ šereliai - todėl lengviau pašalinsite įsisenėjusius nešvarumus. Idealiai tinka valyti atsparius paviršius, tokius kaip akmuo, metalas ar plastikas, su besisukančiu plovimo šepetėliu. Priedas suderinamas su besisukančiu plovimo šepetėliu WB 120 ir ankstesniu modeliu - WB 100 šepetėliu.
Savybės ir privalumai
Tvirti juodi šereliai
- Lengvass įsisenėjusių nešvarumų šalinimas.
Paviršiams aplink namus
- Idealiai tinka valyti atsparius paviršius, tokius kaip akmuo, metalas ir plastikas.
Papildomi priedai
- Daugiau universalumo sukamam plovimo šepetėliui.
Suderinamumas
- Gali būti naudojamas su WB 120 besisukančiu plovimo šepetėliu ir ankstesniu modeliu, WB 100 šepetėliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Pritaikymo sritys
- Garažo vartai
- Stogų ir stoginių (pvz. automobilių stovėjimo aikštelių) valymas
- Žaliuzės ir (arba) roletai