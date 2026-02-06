Keičiamas priedas home & garden skirtas WB 130
Kruopščiai nuvalyti nejautrius paviršius namuose: keičiamas Home & Garden priedas skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.
Akimirksniu įveikia net įsisenėjusius nešvarumus: keičiamo WB 130 plovimo šepečio „Home & Garden“ priedo juodi šereliai yra kietesni nei permatomi keičiamo universalaus priedo šereliai. Idealiai tinka valyti atspariems paviršiams, tokiems kaip akmuo, metalas ar plastikas.
Savybės ir privalumai
Tvirti juodi šereliai
- lengvas įsisenėjusio purvo šalinimas
Paviršiams aplink namus
- Idealus atspariems paviršiams tokiems kaip akmuo, metalas, plastikas
Papildomi priedai
- Daugiau universalumo, skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|113 x 113 x 46
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Garažo vartai
- Stogų ir stoginių (pvz. automobilių stovėjimo aikštelių) valymas
- Žaliuzės ir (arba) roletai