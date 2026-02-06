Keičiamas priedas home & garden skirtas WB 130

Kruopščiai nuvalyti nejautrius paviršius namuose: keičiamas Home & Garden priedas skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.

Akimirksniu įveikia net įsisenėjusius nešvarumus: keičiamo WB 130 plovimo šepečio „Home & Garden“ priedo juodi šereliai yra kietesni nei permatomi keičiamo universalaus priedo šereliai. Idealiai tinka valyti atspariems paviršiams, tokiems kaip akmuo, metalas ar plastikas.

Savybės ir privalumai
Tvirti juodi šereliai
  • lengvas įsisenėjusio purvo šalinimas
Paviršiams aplink namus
  • Idealus atspariems paviršiams tokiems kaip akmuo, metalas, plastikas
Papildomi priedai
  • Daugiau universalumo, skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 113 x 113 x 46
Pritaikymo sritys
  • Garažo vartai
  • Stogų ir stoginių (pvz. automobilių stovėjimo aikštelių) valymas
  • Žaliuzės ir (arba) roletai