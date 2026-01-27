Keičiamas priedas, Universalus, skirtas WB 120 and WB 100
Universalus priedas, skirtas besisukančiam plovimo šepečiui, idealiai tinka valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas.
Skaidrų plovimo šepetį galima naudoti bet kur, atliekant labai platų valymo darbų spektrą. Universalus priedas skirtas WB 120 besisukančiam plovimo šepečiui puikiai tinka valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Priedas tinkamas WB 100 šepečiui.
Savybės ir privalumai
Švelnūs, skaidrūs šereliai
- Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
Tinka naudoti bet kurioje vietoje.
- Visiems jautriems paviršiams, kaip dažai, stiklas ar plastikas.
Papildomi priedai
- Daugiau universalumo sukamam plovimo šepetėliui.
Suderinamumas
- Gali būti naudojamas su WB 120 besisukančiu plovimo šepetėliu ir ankstesniu modeliu, WB 100 šepetėliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Žiemos sodams
- Motociklai ir motoroleriai
- Garažo vartai
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Langinių valymui
- Palangių valymui
- Balkonų apkaltės
- Sodo/terasos/balkono baldai