Kietų grindų antgalis
Kärcher kietų grindų antgaliai, skirti bakumuliatoriniams dulkių siurbliams be maišelių VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax švelniai valo jautrias kietas grindis.
Dėl ypač minkšto volelio kietų grindų antgalis kruopščiai nuvalo jautrias kietas grindis, tokias kaip parketas, laminatas, kamštinę dangą, PVC grindis, linoleumą ir plyteles, sukeldamas ilgalaikį poveikį. Jis buvo sukurtas specialiai VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax ir švelniai bei sklandžiai slysta grindimis. Kitas privalumas – lanksti kietų grindų antgalio jungtis, leidžianti itin manevringai ir labai gerai patekti po baldais. Kitos praktinės savybės: ant grindų antgalio esantys šviesos diodai leidžia geriau matyti nešvarumus ir taip užtikrinamas dar kruopštesnis valymo efektas.
Savybės ir privalumai
Soft roller for gentle cleaning
- Jautrių grindų apsauga.
Šviesos diodai geresniam dulkių matomumui
- Nematomas dulkes galima pašalinti taip efektyviai.
Lanksti jungtis
- Puikus manevringumas,lengva valdyti ir išsiurbti po baldais
Minkšta apsauga nuo smūgių
- Grindų antgalio šonuose esantis purvo profilis apsaugo jautrias vietas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|265 x 113 x 255
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Lakuotam parketui
- Kamštinės grindys