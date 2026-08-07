Kilimų antgalis
Padeda užtikrinti kiliminio pluošto šviežumą: šis kilimų antgalis yra lengvai pritvirtinamas prie grindų antgalio EasyFix. Idealiai tinka kilimų valymui su garais.
Kilimų antgalis ir grindų antgalis EasyFix yra tikra svajonių komanda kilimams valyti garais. Grindų antgalį EasyFix galima lengvai ir patogiai įstumti į kilimų antgalį ir vėl nuimti be papildomų pastangų. Garo galia greitai ir lengvai atnaujina kilimus ir vėl pakelia pluoštus, atkuriant jų pirminę išvaizdą.
Savybės ir privalumai
Tinka grindų antgaliui EasyFix
- Suteikite kilimams naują gyvenimą lengvai.
Grindų antgalis gali būti lengvai įstatomas ir išimamas iš antgalio
- Lengvas naudojimas, nereikia pasilenkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|357 x 178 x 46
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kilimai
Kilimų antgalis atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.