Kilpinis raktas SW30 / SW32
Kilpinis veržliaraktis su funkcija "2-in-1". Tinka CO2 baliono dangteliui atlaisvinti ir CO2 žarnai prie baliono pritvirtinti.
Patogus įrankis valymo darbams su Kärcher sauso ledo sistemomis, naudojant "skystis į granules" procesą. Kilpinis veržliaraktis atlaisvina CO2 balionų dangtelius ir tuo pačiu metu naudojamas CO2 žarnai prie CO2 baliono pritvirtinti. Veržliaraktis uždedamas ant ledo valytuvo baliono jungties, kad būtų paprasta transportuoti ir apsisaugoti nuo praradimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1