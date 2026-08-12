Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact, Middle ir Super klasės įrenginiams.

Skirtas degiklio liepsnai stebėti. Kaip veikia šviesos jutiklis: nutrūkus liepsnai, sustabdomas kuro tiekimas.

Šviesos jutiklis degiklio liepsnai stebėti. Kaip jis veikia: jei liepsna užgęsta, sustabdomas kuro tiekimas. Šviesos jutiklis reikalingas stacionariam mobilių įrenginių darbui. Suderinamas su visais naujais HDS kompaktinės, vidutinės ir aukščiausios klasės įrenginiais.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact, Middle ir Super klasės įrenginiams. atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.