Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact, Middle ir Super klasės įrenginiams.
Skirtas degiklio liepsnai stebėti. Kaip veikia šviesos jutiklis: nutrūkus liepsnai, sustabdomas kuro tiekimas.
Šviesos jutiklis degiklio liepsnai stebėti. Kaip jis veikia: jei liepsna užgęsta, sustabdomas kuro tiekimas. Šviesos jutiklis reikalingas stacionariam mobilių įrenginių darbui. Suderinamas su visais naujais HDS kompaktinės, vidutinės ir aukščiausios klasės įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact, Middle ir Super klasės įrenginiams. atsarginės dalys
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