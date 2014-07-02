Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact serijos įrenginiams

Šviesos jutiklis stebi degiklio liepsną. Jei liepsna užges, degalų tiekimas bus išjungtas.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact serijos įrenginiams atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.