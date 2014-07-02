Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact serijos įrenginiams
Šviesos jutiklis stebi degiklio liepsną. Jei liepsna užges, degalų tiekimas bus išjungtas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact serijos įrenginiams atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.