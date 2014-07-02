Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams
HDS M/S liepsnos kontrolės sistema užtikrina geresnį saugumą: šviesos jutiklio pagalba yra stebima degiklio liepsna. Kuro tiekimas yra automatiškai nutraukiamas, jei liepsna užgęsta.
HDS M/S liepsnos kontrolės sistema užtikrina geresnį saugumą: šviesos jutiklio pagalba yra stebima degiklio liepsna. Kuro tiekimas yra automatiškai nutraukiamas, jei liepsna užgęsta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams atsarginės dalys
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