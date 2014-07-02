Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams

HDS M/S liepsnos kontrolės sistema užtikrina geresnį saugumą: šviesos jutiklio pagalba yra stebima degiklio liepsna. Kuro tiekimas yra automatiškai nutraukiamas, jei liepsna užgęsta.

HDS M/S liepsnos kontrolės sistema užtikrina geresnį saugumą: šviesos jutiklio pagalba yra stebima degiklio liepsna. Kuro tiekimas yra automatiškai nutraukiamas, jei liepsna užgęsta.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams atsarginės dalys

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