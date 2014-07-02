Komplektas nuotoliniam valdymui, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams
Nuotolinis HDS Medium ir Super serijos įrenginių valdymas su įjungimo / išjungimo, karšto / šalto vandens ir valymo priemonės įjungimo / išjungimo funkcijomis. Tvirtinimas prie sienos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7
Komplektas nuotoliniam valdymui, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.