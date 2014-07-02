Komplektas nuotoliniam valdymui su žetonais, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams
Žetonų automatas "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginiams, skirtas savitarnos operacijoms. Montuojamas ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,5
Komplektas nuotoliniam valdymui su žetonais, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams atsarginės dalys
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