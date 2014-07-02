Komplektas nuotoliniam valdymui su žetonais, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams

Žetonų automatas "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginiams, skirtas savitarnos operacijoms. Montuojamas ant įrenginio.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 9,5
Komplektas nuotoliniam valdymui su žetonais, skirtas HDS Medium ir Super serijos įrenginiams atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.