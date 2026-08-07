Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)

Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo

Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas taps lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimo, skirtas vandens srauto sukeliamai plovimo / šveitimo jėgai padidinti. Priedas šlapiam smėliavimui jungiamas prie purškimo ieties (vietoje aukšto slėgio purkštuko).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 3,4
Suderinami įrenginiai
Priedai
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų) atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.