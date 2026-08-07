Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)

Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.

Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas vandens srauto sukeliamai plovimo / šveitimo jėgai padidinti. Priedas šlapiam smėliavimui jungiamas prie purškimo ieties (vietoje aukšto slėgio purkštuko).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 4,2
Suderinami įrenginiai
Priedai
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų) atsarginės dalys

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