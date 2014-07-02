Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)
Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.
Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas vandens srauto sukeliamai plovimo / šveitimo jėgai padidinti. Priedas šlapiam smėliavimui jungiamas prie purškimo ieties (vietoje aukšto slėgio purkštuko).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
Priedai
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų) atsarginės dalys
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