Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)

Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.

Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas vandens srauto sukeliamai plovimo / šveitimo jėgai padidinti. Priedas šlapiam smėliavimui jungiamas prie purškimo ieties (vietoje aukšto slėgio purkštuko).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 4
Priedai
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų) atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.