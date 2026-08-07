Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12
BC 14/12 skirtas konteinerių ir talpų vidaus valymui, ypač tinkamas ąžuolo statinėms, kurių talpa yra nuo 225 iki 600 litrų.
Naudodami mūsų statinių plovimo komplektą BC 14/12 statines valysite lengviau ir ekonomiškiau nei bet kada anksčiau. Nebereikia ilgai trunkančio perkėlimo, o statinių valytuvas įdedamas tiesiai į statinę ar talpyklą ir valymą galima pradėti iš karto. Po valymo pakanka paprasto rankos judesio, kad įrenginys iškart persijungtų iš aukšto slėgio valymo į siurbimo režimą ir taip statinė ar konteineris vėl būtų paruoštas naudojimui. Šis procesas toks įtikinamas, kad Valstybinis vynuogininkystės ir vaisių auginimo mokymo ir mokslinių tyrimų institutas Veinsberge netgi naudoja mūsų statinių valytuvą mokymo tikslais ir barrique tipo statinėms valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavara
|Elektrinis
|Purkštukų skaičius (Piece(s))
|2
|Vandnes debetas (l/h)
|1400
|Apsukų greitis (rpm)
|62
|Didžiausias nardinimo gylis (mm)
|315 - 900
|Įtampa (V)
|115 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Minimali talpos anga (mm)
|min. 40
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Svoris (kg)
|4,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1170
Suderinami įrenginiai
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12 atsarginės dalys
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