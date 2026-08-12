KV 4 šluostės plytelėms
Dėl abrazyvinių ir absorbuojančių pluoštų, šluostė puikiai tinka valyti purvui ant plytelių paviršių, plyšiuose ir sujungimuose. Lengvai pritvirtinama prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, naudojant lipnios fiksacijos tvirtinimą.
KV 4 plytelių šluostę galima lengvai pritvirtinti prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, naudojantis lipnios fiksacijos sistema. Dėl sumanaus abrazyvinių ir absorbuojančių pluoštų derinio purvas optimaliai ištirpsta ir susigeria. Šluostės pluoštai prisitaiko prie paviršiaus ir greitai bei nepalikdami likučių pašalina įsisenėjusį purvą, pavyzdžiui, muilo likučius, nuo plytelių, jų tarpuose.
Savybės ir privalumai
Lipnios fiksacijos sistema
Plaunamas
- Galima plauti 60 °C temperatūroje, daugkartinio naudojimo.
Išsikišę, abrazyviniai pluoštai
- Puikus plyšių ir jungčių valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|261 x 106 x 12
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Keraminės plytelės