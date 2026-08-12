KV 4 šveitimo šluostės
Be vargo, greita ir efektyvu: šluostę paprasta pritvirtinti prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, naudojant lipnios fiksacijos sistemą. Pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo atsparių paviršių.
Dėl aukštos kokybės abrazyvinio pluošto KV 4 šveitimo šluostė pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo atsparių paviršių. Įbrėžimams atsparūs paviršiai, tokie kaip kaitlentės, orkaitės, grilio plokštės, langai ir plytelės bus nuvalytos be vargo. Prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, šluostė yra lengvai tvirtinama naudojant lipnios fiksacijos sistemą. Šveitimo šluostė yra patvari, ir plaunama, gali būti naudojama iškart po plovimo.
Savybės ir privalumai
Lipnios fiksacijos sistema
- Paprastas pritvirtinimas ir nuėmimas.
Plaunamas
- Galima plauti 60 °C temperatūroje, daugkartinio naudojimo.
Abrazyviniai pluoštai
- Greitai ištirpina nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|261 x 106 x 8
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Įbrėžimams atsparūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Virtuvių paviršiai
- Dušo kabina / vonia