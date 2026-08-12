KV 4 švelnios valymo šluostės
Minkšta KV 4 šluostė yra labai švelni ir puikiai tinka lengviems nešvarumams pašalinti nuo jautrių paviršių. Lengvai pritvirtinamas prie vibruojančio baterijomis valdomo valytuvo KV 4 lipnios fiksacijos sistema.
Optimalus valymas: KV 4 minkšta šluostė dėka plono pluošto valo labai švelniai ir nepalieka pūkelių. Šluostę galima lengvai pritvirtinti prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, naudojant lipnios fiksacijos tvirtinimą. Puikiai tinka įbrėžimams jautriems paviršiams, tokiems kaip virtuvės fasadai, medžio paviršiai ir ekranams valyti.
Savybės ir privalumai
Lipnios fiksacijos sistema
- Paprastas pritvirtinimas ir nuėmimas.
Plaunamas
- Galima plauti 60 °C temperatūroje, daugkartinio naudojimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|261 x 106 x 6
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Jautrūs paviršiai