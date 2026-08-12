KV 4 valymo šluostė
Išradingumas paprastume: šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu padės jums be vargo nuvalyti nešvarumus nuo visų lygių paviršių su vibruojančiu belaidžiu valytuvu KV 4.
Plaunamą šluostę neįtikėtinai lengva pritvirtinti ir nuimti nuo vibruojančio akumuliatorinio KV 4 valytuvo dėl lipnios fiksacijos sistemos – šluostės keitimas yra greitas ir patogus.
Savybės ir privalumai
Lipnios fiksacijos sistema
- Dėl lipnios fiksacijos sistemos, greitai ir lengvai pakeisite valymo šluostę.
Plaunamas
- Daugkartinio naudojimo valymo šluostė.
Tinka KV 4
- Šluostė tinka visų lygių paviršių valymui su KV 4.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|110 x 265 x 20
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės