Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas

Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 1,8
Suderinami įrenginiai