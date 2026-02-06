Laisvai pastatoma parkavimo stolelė su įkrovimo funkcija
Laisvai pastatoma parkavimo stolelė su įkrovimo funkcija suderinama su visais VC6 Cordless ourFamily ir VC7 Cordless yourMax dulkių siurblių modeliais.
Visi akumuliatoriniai siurbliai VC6 Cordless ourFamily ir VC7 Cordless yourMax gali būti pakraunami su laisvai pastatoma parkavimo stotele, kad sutaupytumėte vietos ir ne leistumėte jiems apvirsti. Jame ne tik galima laikyti belaidį dulkių siurblį, bet ir yra vietos priedams. Dulkių siurblio parkavimo stotelę taip pat galima tvirtinti prie sienos. Papildomas sieninis laikiklis į komplektaciją neįeina.
Savybės ir privalumai
Integruota įkrovimo funkcija.
- Baterijos įkroviklis yra integruotas parkavimo stotelįje stotelės
- Dulkių siurblio baterija automatiškai įkraunama laisvai pastatomoje parkavimo stotelėje.
- Akumuliatorinį dulkių siurbliu galima naudotis bet kuriuo metu.
Patogus prietaiso ir priedų laikymas, nereikia montuoti į sieną.
- Mažai vietos užimanti, saugi.
- Priedai lengvai tvirtinali prie parkavimo stotelės.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|324 x 303 x 938