Langų antgalis Comfort

Su Comfort langų antgaliu, net sunkiai pasiekiamus langų stiklus galima lengvai ir kruopščiai išvalyti dėka ilgo, lanksčio valytuvo peiliuko. Rezultatams, kurie šviečia.

Paprastas sprendimas valyti stiklo paviršius garų valytuvu. Su Comfort langų antgaliu langus, veidrodžius ir kitus stiklo paviršius galima lengvai išvalyti nepaliekant dryžių. Efektyviam langų valymui be chemikalų.

Savybės ir privalumai
Langų antgalis Comfort: Garų angos purkštuke
Garų angos purkštuke
Stiklo pagindas apipurškiamas garais, o tai padeda optimaliai pašalinti nešvarumus.
Langų antgalis Comfort: Aukštos kokybės valymo briauna
Aukštos kokybės valymo briauna
Langų, veidrodžių ir daugelio kitų stiklinių paviršių valymas be dryžių. Veiksmingai pašalinama drėgmė ir atsipalaidavę nešvarumai.
Langų antgalis Comfort: Ilgas, lankstus šluostytuvo peilis
Ilgas, lankstus šluostytuvo peilis
Ypač ilgas langų antgalio šluotelės peilis užtikrina puikius valymo rezultatus net sunkiai pasiekiamuose kampuose
Valymas be cheminių medžiagų
  • Karšti garai labai stipriai tirpdo nešvarumus. Kartu šis metodas yra tvarus, nes nereikia naudoti papildomų ploviklių.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 140 x 225 x 43
Videos
Pritaikymo sritys
  • Langai ir stiklo paviršiai