Langų antgalis Comfort
Su Comfort langų antgaliu, net sunkiai pasiekiamus langų stiklus galima lengvai ir kruopščiai išvalyti dėka ilgo, lanksčio valytuvo peiliuko. Rezultatams, kurie šviečia.
Paprastas sprendimas valyti stiklo paviršius garų valytuvu. Su Comfort langų antgaliu langus, veidrodžius ir kitus stiklo paviršius galima lengvai išvalyti nepaliekant dryžių. Efektyviam langų valymui be chemikalų.
Savybės ir privalumai
Garų angos purkštukeStiklo pagindas apipurškiamas garais, o tai padeda optimaliai pašalinti nešvarumus.
Aukštos kokybės valymo briaunaLangų, veidrodžių ir daugelio kitų stiklinių paviršių valymas be dryžių. Veiksmingai pašalinama drėgmė ir atsipalaidavę nešvarumai.
Ilgas, lankstus šluostytuvo peilisYpač ilgas langų antgalio šluotelės peilis užtikrina puikius valymo rezultatus net sunkiai pasiekiamuose kampuose
Valymas be cheminių medžiagų
- Karšti garai labai stipriai tirpdo nešvarumus. Kartu šis metodas yra tvarus, nes nereikia naudoti papildomų ploviklių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|140 x 225 x 43
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai