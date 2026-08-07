Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.

1050 mm lanksti purškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų, automobilių stogų, kėbulų ar rato linkių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 210
Ilgis (mm) 1050
Temperatūra (°C) max. 150
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1,7
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