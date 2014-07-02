Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
1050 mm lanksti purškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.
1050 mm lanksti purškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų, automobilių stogų, kėbulų ar rato linkių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maksimalus darbinis slėgis (bar)
|210
|Ilgis (mm)
|1050
|Temperatūra (°C)
|max. 150
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,4
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