Lengvai spaudžiamas aukšto slėgio pistoletas su minkšta rankena, M22 x 1,5
Lengvai spaudžiamas aukšto slėgio pistoletas su integruota jungtimi prijungimui prie aukšto slėgio žarnų M 22 x 1.5.
Lengvai spaudžiamas aukšto slėgio pistoletas su integruota jungtimi prijungimui prie aukšto slėgio žarnų M 22 x 1.5.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Maks. vandens srautas (l/h)
|max. 2500
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9