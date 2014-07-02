Lengvai spaudžiamas aukšto slėgio pistoletas su minkšta rankena, M22 x 1,5

Lengvai spaudžiamas aukšto slėgio pistoletas su integruota jungtimi prijungimui prie aukšto slėgio žarnų M 22 x 1.5.

Lengvai spaudžiamas aukšto slėgio pistoletas su integruota jungtimi prijungimui prie aukšto slėgio žarnų M 22 x 1.5.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Maks. vandens srautas (l/h) max. 2500
Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Suderinami įrenginiai