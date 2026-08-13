Lenktas antgalis, trumpas, L2P Ø4mm / 90°
Lenkto antgalio srovė nukreipiama 90° kampu. Jis ypač tinka sudėtingoms struktūroms, įdubimams ir labai kampuotoms vietoms valyti.
Kampinis antgalis nukreipia srovę 90° kampu, todėl idealiai tinka sudėtingoms konstrukcijoms, įdubimams ir labai kampuotoms vietoms valyti. Šis antgalis iš esmės pagamintas iš plastiko naudojant naujovišką 3D spausdinimo procesą. Taip pašalinami įprastinių gamybos metodų apribojimai, o antgalis pasiekia optimalų valymo našumą. Purkštuką galima lengvai prailginti naudojant atskirai parduodamus kampiniams purkštukams skirtus antgalius.
Savybės ir privalumai
Greito perjungimo sistema
- Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Antgalis pagamintas iš plastiko
- Jei antgalis atsitiktinai paliestų paviršių, išvengiama jautrių paviršių pažeidimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|135 x 45 x 20
Pritaikymo sritys
- Skirtas gamybos įrangai, pavyzdžiui, liejimo įrankiams, konvejerių sistemoms, krovimo sistemoms ir kt., valyti.
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams