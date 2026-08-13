Lenktas antgalis, trumpas, L2P Ø4mm / 90°

Lenkto antgalio srovė nukreipiama 90° kampu. Jis ypač tinka sudėtingoms struktūroms, įdubimams ir labai kampuotoms vietoms valyti.

Kampinis antgalis nukreipia srovę 90° kampu, todėl idealiai tinka sudėtingoms konstrukcijoms, įdubimams ir labai kampuotoms vietoms valyti. Šis antgalis iš esmės pagamintas iš plastiko naudojant naujovišką 3D spausdinimo procesą. Taip pašalinami įprastinių gamybos metodų apribojimai, o antgalis pasiekia optimalų valymo našumą. Purkštuką galima lengvai prailginti naudojant atskirai parduodamus kampiniams purkštukams skirtus antgalius.

Savybės ir privalumai
Greito perjungimo sistema
  • Itin lengva valdyti ir platus nustatymų spektras
Antgalis pagamintas iš plastiko
  • Jei antgalis atsitiktinai paliestų paviršių, išvengiama jautrių paviršių pažeidimų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 135 x 45 x 20
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Skirtas gamybos įrangai, pavyzdžiui, liejimo įrankiams, konvejerių sistemoms, krovimo sistemoms ir kt., valyti.
  • Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
  • Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams