Mikropluošto šluosčių rinkinys
Mikropluošto šluosčių rinkinį sudaro 1 aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostė ir 1 gaubtas rankiniam įrankiui. Dar geriau surenka nešvarumus.
Mikropluošto šluosčių rinkinys, kurį sudaro 1 aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostė ir 1 gaubtas rankiniam įrenginiui. Dar geriau surenka ir pašalina nešvarumus. Grindų šluostę galima naudoti su standartiniais ir dideliais Kärcher garų plovimo įrenginių grindų antgaliais. Norėdami pradėti valyti, uždėkite ant rankinio prietaiso gaubtą. Skirtas visoms plytelių, natūralaus akmens, linoleumo ir PVC grindims valyti.
Savybės ir privalumai
Mikropluošto grindų šluostė
- Purvas yra lengvai pašalinamas ir sugeriamas šluostėje
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Mikropluošto šluostė rankiniam įrankiui
- Purvas yra lengvai pašalinamas ir sugeriamas šluostėje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 125 x 45
Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Sienų plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Kaitlentės
- Gartraukiai
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Kietosios grindų dangos
- Virtuvės