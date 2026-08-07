Mikropluošto šluosčių rinkinys dideliam apvaliam šepetėliui
Dvi mikropluošto šluostės dideliam apvaliam šepetėliui. Aukštos kokybės mikropluoštas geresniam nešvarumų pašalinimui ir žvilgančiam rezultatui.
Dar geresniam purvo ir riebalų valymui. Idealiai tinka ypač sunkiems ir prikibusiems nešvarumams vonios kambariuose bei virtuvėse. Be vargo pašalina net įsisenėjusias dėmes ant kaitlentės.
Savybės ir privalumai
Švelni mikropluošto šluostė dideliam apvaliam šepetėliui
- Idealiai tinka švelniai valyti įsisenėjusius nešvarumus ant visų kietų paviršių virtuvėse ir vonios kambariuose.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Tinka plauti skalbyklėje iki 60 °C. Nenaudoti minkštiklių.
Švelni mikropluošto šluostė dideliam apvaliam šepetėliui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 90 x 50
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Virtuvių paviršiai
- Prastuvai / kriauklės
- Kaitlentės
- Dušo kabina / vonia
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Spintelių, stalčių paviršiai
- Gartraukiai
- Nerūdijantis plienas