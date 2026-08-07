Mikropluošto šluosčių rinkinys grindų angtaliui EasyFix
Šluostę galima pakeisti be jokio sąlyčio su nešvarumais: aukštos kokybės „EasyFix“ mikropluošto grindų šluostės. Lipnios fiksacijos sistemos dėka jas galima lengva ir greitai pritvirtinti bei nuimti nuo „EasyFix“ garų valytuvo grindų antgalio.
Mikropluošto šluosčių rinkinį grindų antgaliui „EasyFix“ sudaro dvi labai absorbuojančios, patvarios grindų šluostės, pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto. Tobuliems, higieniškiems valymo rezultatams ant kietų grindų - net ir kampai ir kraštai bus išvalyti be vargo. Lipnios fiksacijos sistemos dėka mikropluošto grindų šluostę galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie garų valytuvo grindų antgalio: paprasčiausiai prispauskite grindų valymo šluostę prie „EasyFix“ grindų antgalio ir jis bus paruoštas naudojimui. Po valymo mikropluošto grindų šluostę galima nuimti nuo „EasyFix“ grindų antgalio, be jokio sąlyčio su purvu: paprasčiausiai užminkite ant pagrindo prie kurio tvirtinasi šluostė, atitraukite grindų antgalį ir pakelkite aukštyn.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Lengva pritvirtinti grindų šluostę prie antgalio, tiesiog ją prispaudus.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės