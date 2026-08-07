Mikropluošto šluosčių rinkinys virtuvėms
Mikropluošto šluosčių rinkinyje, skirtame valyti garais virtuvėje, yra dvi aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostės, mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui ir mikropluošto nerūdijančio plieno šluostė.
Aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, užtikrinantis optimalią švarą visoje virtuvėje. Dvi mikropluošto grindų šluostės grindų antgaliui „EasyFix“ užtikrina tobulai švarias virtuvės grindis. Lipnios fiksacijos sistema leidžia lengvai ir greitai pritvirtinti šluostes prie „EasyFix“ grindų antgalio ir nuimti jas be jokio sąlyčio su purvu. Naudodami rankinio antgalio mikropluošto šluostę, jūs patys lengvai pašalinsite įsisenėjusius nešvarumus (pvz., nuo kaitlentės). Valant mikropluošto nerūdijančio plieno šluoste blizgės bet koks nerūdijančio plieno paviršius.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Mikropluošto gaubtas su elastine virve
- Lengvam uždėjimui ir nuėmimui.
- Neslįsta valymo metu.
Lipnios fiksacijos sistema
- Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Nerūdijančio plieno audinys, pagamintas iš aukštos kokybės mikropluošto
- Valymas be dryžių.
- Puikiai sugeria vandenį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Virtuvių paviršiai
- Prastuvai / kriauklės
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- Nerūdijantis plienas
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Spintelių, stalčių paviršiai
- Sienų plytelės